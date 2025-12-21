Карбери о 2:5 от «Детройта»: «Вашингтон» к 1-му перерыву смотрелся нормально. Потом мы допустили несколько ошибок, которые сразу отразились на табло»

Спенсер Карбери высказался о поражении «Вашингтона» от «Детройта».

Главный тренер «Вашингтона » прокомментировал поражение от «Детройта » (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Думаю, к первому перерыву мы смотрелись вполне нормально, но затем допустили несколько ошибок, которые сразу же отразились на табло и поставили нас в крайне тяжелое положение – после этого нам пришлось играть в роли догоняющих», – сказал Спенсер Карбери .