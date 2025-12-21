Тарасов пропустил 5+ шайб в 2-й раз в сезоне – 25 сэйвов из 30 в игре с «Сент-Луисом»
Тарасов пропустил не менее 5 шайб за матч во второй раз в сезоне НХЛ.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 30 в матче НХЛ с «Сент-Луисом» (2:6). Шестой гол «Блюз» забили на 57-й минуте в пустые ворота.
Россиянин пропустил не менее 5 шайб во второй раз в сезоне.
Всего в 12 играх текущего чемпионата у Тарасова 4 победы при 89,9% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,97.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
