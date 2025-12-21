  • Спортс
  • Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб – в матче с «Тампой» после 28 бросков. Поражение – 2-е в 9 играх
Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб – в матче с «Тампой» после 28 бросков. Поражение – 2-е в 9 играх

Петр Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:6). 

26-летний россиянин впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 23 из 28 бросков «Лайтнинг». 

Поражение стало для него 2-м в 9 играх в текущей регулярке (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,33). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
