Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб – в матче с «Тампой» после 28 бросков. Поражение – 2-е в 9 играх

Петр Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (4:6).

26-летний россиянин впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 23 из 28 бросков «Лайтнинг».

Поражение стало для него 2-м в 9 играх в текущей регулярке (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,33).