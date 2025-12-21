Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб – в матче с «Тампой» после 28 бросков. Поражение – 2-е в 9 играх
Петр Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:6).
26-летний россиянин впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 23 из 28 бросков «Лайтнинг».
Поражение стало для него 2-м в 9 играх в текущей регулярке (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,33).
