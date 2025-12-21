У Шестеркина 28 отбитых броска из 32 и 2 сэйва в серии буллитов в матче с «Филадельфией». Победа – 15-я в 29 играх

У Шестеркина 2 сэйва в серии буллитов в матче с «Филадельфией».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 28 бросков из 32 в игре НХЛ с «Филадельфией» (5:4 Б).

Также россиянин отразил оба броска в послематчевой серии буллитов.

Всего в 29 играх сезона у Шестеркина 15 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,54.