У Шестеркина 28 отбитых броска из 32 и 2 сэйва в серии буллитов в матче с «Филадельфией». Победа – 15-я в 29 играх
У Шестеркина 2 сэйва в серии буллитов в матче с «Филадельфией».
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 28 бросков из 32 в игре НХЛ с «Филадельфией» (5:4 Б).
Также россиянин отразил оба броска в послематчевой серии буллитов.
Всего в 29 играх сезона у Шестеркина 15 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,54.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
