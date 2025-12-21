  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года, серия началась после травмы Малкина. Команда Мьюза идет на 13-м месте на Востоке
2

«Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года, серия началась после травмы Малкина. Команда Мьюза идет на 13-м месте на Востоке

«Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года.

«Питтсбург» проиграл «Монреалю» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Поражение стало для «Пингвинс» 8-м подряд (из них 4 – в основное время).

В прошлый раз серия поражений из 8 или более игр была у команды в январе 2006 года – 10 поражений подряд (все – в основное время). 

С 37 очками в 34 играх команда под руководством Дэна Мьюза опустилась на 13-е место в таблице Восточной конференции. 

Отметим, что текущая неудачная серия команды началась после травмы форварда Евгения Малкина. В своем последнем на сегодня матче – против «Тампы» 4 декабря (4:3) – 39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Tribune-Review
logoМонреаль
logoДэн Мьюз
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoЕвгений Малкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кучеров вернулся в состав «Тампы» после болезни и сделал 30-й ассист в сезоне в матче против «Каролины». У него 43 очка в 31 матче
47 минут назадВидео
Свечников забил «Тампе» и прервал безголевую серию из 13 матчей. У него 8+15 в 35 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Детройту», «Рейнджерс» одолели «Филадельфию», «Миннесота» обыграла «Эдмонтон», «Тампа» встречается с «Каролиной»
сегодня, 02:02Live
Тарасенко забил и сделал ассист в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Миннесоты» 6 очков в последних 3 играх, в сезоне – 19 в 29
вчера, 22:58Видео
Михеев прервал серию из 20 матчей без голов, дважды забив «Оттаве». У форварда «Чикаго» 6+4 в 33 играх сезона
вчера, 21:41Видео
Мичков не забил в 10-м матче подряд. У форварда «Филадельфии» ассист и 2 броска за 15:04 против «Рейнджерс»
вчера, 21:02
Панарин с дублем и победным буллитом – 1-я звезда матча с «Филадельфией». У форварда «Рейнджерс» 36 очков в 36 играх сезона
вчера, 20:48Видео
Ларионов о составе СКА на выездную серию: «Локтионов и Ларионов должны выйти. Дюбе пока не проходит в состав при текущей конкуренции»
вчера, 20:35
Овечкин не забил в 7-м матче подряд. Форвард «Вашингтона» остался без очков в игре с «Детройтом» и был признан 3-й звездой
вчера, 20:16
Ги Буше о втором шатауте Серебрякова подряд: «В «Авангарде» все помогали Никите. Впервые в сезоне у нас коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед»
вчера, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
21-летний Фаулер сыграл на ноль против «Питтсбурга», отразив 31 бросок. Он самый молодой вратарь «Монреаля» с 2008 года с шатаутом – тогда его сделал Прайс
12 минут назад
Кочетков впервые в сезоне пропустил 5 шайб – в матче с «Тампой» после 28 бросков. Поражение – 2-е в 9 играх
57 минут назад
«Тампа» обыграла «Каролину» (6:4) после 0:3 в 1-м периоде. Команда Купера прервала серию из 3 подряд поражений
сегодня, 03:15
Тарасов пропустил 5+ шайб в 2-й раз в сезоне – 25 сэйвов из 30 в игре с «Сент-Луисом»
сегодня, 02:53
Тренин сделал передачу и 9 хитов в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Миннесоты» 2+9 в 36 играх
сегодня, 02:40
У Шестеркина 28 отбитых броска из 32 и 2 сэйва в серии буллитов в матче с «Филадельфией». Победа – 15-я в 29 играх
сегодня, 02:28
Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У форварда «Сент-Луиса» 5+14 в 37 играх
сегодня, 02:15
Карбери о 2:5 от «Детройта»: «Вашингтон» к 1-му перерыву смотрелся нормально. Потом мы допустили несколько ошибок, которые сразу отразились на табло»
вчера, 21:59
Воробьев о 2:1 «Спартака» со СКА: «Жамнов – сильный тренер, из любого хочет выжать максимум. Они с Барковым заводили нас»
вчера, 21:28
Мирошниченко впервые сыграл за «Вашингтон» в сезоне: у форварда 2 броска в створ и 3 хита за 10:50 против «Детройта»
вчера, 21:14