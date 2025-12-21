«Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года, серия началась после травмы Малкина. Команда Мьюза идет на 13-м месте на Востоке

«Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года.

«Питтсбург » проиграл «Монреалю» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для «Пингвинс» 8-м подряд (из них 4 – в основное время).

В прошлый раз серия поражений из 8 или более игр была у команды в январе 2006 года – 10 поражений подряд (все – в основное время).

С 37 очками в 34 играх команда под руководством Дэна Мьюза опустилась на 13-е место в таблице Восточной конференции.

Отметим, что текущая неудачная серия команды началась после травмы форварда Евгения Малкина. В своем последнем на сегодня матче – против «Тампы» 4 декабря (4:3) – 39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.