Ларионов о составе СКА на выездную серию: «Локтионов и Ларионов должны выйти. Дюбе пока не проходит в состав при текущей конкуренции»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:2) в матче Fonbet КХЛ рассказал, что новичок команды Пьеррик Дюбе не проходит в состав из-за конкуренции. На счету форварда 0+2 в 7 матчах сезона после обмена из «Трактора».

СКА проведет 3 матча перед перерывом в гостях – против минского «Динамо», «Сочи» и «Шанхая».

– На ближайшем выезде стоит ждать возвращения кого-то из игроков?

– Должны выйти Локтионов и Ларионов. Зайцев выйдет 7 января. Матвей Короткий сегодня начал кататься – есть небольшой дискомфорт, но это было ожидаемо. Романов восстанавливается с опережением графика, не хочу спекулировать, но планируем его возвращение в феврале. Кто у нас еще…

– Дюбе.

– Дюбе пока не проходит в состав при текущей конкуренции.

– Менелл?

– Приболел – температура, уже три дня дома, мы не хотим рисковать и передавать болезнь дальше. Так же, как и я старался быть на расстоянии от команды, – сказал Ларионов.