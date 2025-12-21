Свечников забил «Тампе» и прервал безголевую серию из 13 матчей. У него 8+15 в 23 играх в сезоне

Андрей Свечников забил «Тампе» и прервал безголевую серию из 13 матчей.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (4:6).

25-летний россиянин прервал 13-матчевую безголевую серию (0+10 на отрезке). Текущая серия игр с очками – 3 матча (1+4 на отрезке).

В текущем сезоне у нападающего 23 (8+15) балла в 35 играх при полезности «минус 3».

Сегодня Свечников (18:12, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери при 1 перехвате. Также он получил 2 малых штрафа.