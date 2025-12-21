Тренин сделал передачу и 9 хитов в матче с «Эдмонтоном». У форварда «Миннесоты» 2+9 в 36 играх

Тренин сделал передачу и 9 хитов в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

На 50-й минуте россиянин ассистировал Владимиру Тарасенко, сделавшему счет 4:2.

Тренин набрал 11-е (2+9) очко в сезоне, всего он провел 36 игр.

В матче с «Ойлерс» за 14:10 (1:32 – в меньшинстве) у нападающего ни одного броска в створ ворот, 9 силовых приемов, полезность – «плюс 1».