Кучеров вернулся в состав «Тампы» после болезни и сделал 30-й ассист в сезоне в матче против «Каролины». У него 43 очка в 31 игре
Никита Кучеров сделал 30-й ассист в сезоне в матче против «Каролины».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:4).
32-летний россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после пропуска матча с «Лос-Анджелесом» из-за болезни.
На счету нападающего 44 (13+30) очка в 31 игре в сезоне при полезности «+10».
Сегодня Кучеров (19:25, «+1») дважды бросил в створ, сделал 1 блок и 1 перехват при 2 потерях.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
