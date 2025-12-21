«Чикаго» проиграл 5 матчей подряд и идет на 31-м месте в общей таблице НХЛ. Назар получил травму в игре с «Оттавой» и пропустит 4 недели, ранее выбыл Бедард

«Чикаго» проиграл 5 матчей подряд и идет на 31-м месте в общей таблице НХЛ.

«Чикаго» проиграл «Оттаве» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение от «Сенаторс» стало для команды 5-м подряд и 7-м в последних 8 играх. С 32 очками в 35 играх она идет на предпоследнем месте в общей таблице НХЛ.

В игре с клубом из столицы Канады травму получил форвард «Блэкхокс» Фрэнк Назар.

21-летний нападающий ушел со льда в первом периоде после попадания шайбы в лицо.

Главный тренер «Чикаго» Джефф Блэшилл после игры сообщил, что американец пропустит примерно 4 недели.

В текущем сезоне он набрал 21 (6+15) очко в 33 играх при полезности «минус 7». Таким образом, клуб из Иллинойса остался без двух ведущих центров – ранее как минимум до конца календарного года выбыл Коннор Бедард.