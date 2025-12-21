Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У форварда «Сент-Луиса» 5+14 в 37 играх
Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Флоридой».
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Флоридой» (6:2).
Россиянин набрал 19-е (5+14) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.
Сегодня за 18:22 (3:49 – в большинстве, 2:29 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости