21-летний Фаулер сыграл на ноль против «Питтсбурга», отразив 31 бросок. Он самый молодой вратарь «Монреаля» с 2008 года с шатаутом – тогда его сделал Прайс

21-летний Джейкоб Фаулер сыграл на ноль против «Питтсбурга», отразив 31 бросок.

Вратарь «Монреаля» Джейкоб Фаулер сделал 1-й шатаут в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга » (4:0).

21-летний американец отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у него 2 победы в 4 играх (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,49).

Фаулер (21 год 26 дней) стал самым молодым вратарем «Монреаля » с апреля 2008 года, записавшим в актив матч на ноль. Тогда сделать шатаут удалось Кэри Прайсу (20 лет 229 дней).