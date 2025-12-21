Канада проиграла Швеции (2:4) в выставочном матче перед МЧМ. Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил в свои ворота при отложенном штрафе

  • Спортс
0

Молодежная сборная Канады проиграла Швеции (2:4) в выставочном матче перед МЧМ-2026. Турнир пройдет в Миннеаполисе и Сент-Поле (США) с 26 декабря по 5 января 2026 года. 

У канадцев отличились форварды Брэйден Кутс и Тидж Игинла, у Швеции дубль сделал нападающий Джек Берглунд, по одному голу в актив записали форварды Виктор Эклунд и один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Ивар Стенберг. 

При этом автором гола, записанного на Эклунда, стал другой фаворит предстоящего драфта – канадец Гэвин Маккенна

В конце первого периода канадцы сняли вратаря при отложенном штрафе и находились с шайбой в своей зоне. Маккенна неудачно принял передачу и отправил шайбу в собственные ворота. 

В текущем сезоне 18-летний нападающий набрал 18 (4+14) очков в 16 играх за университет Пенсильвании в NCAA. В последних рейтингах он потерял статус потенциального первого номера. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
