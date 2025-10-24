Ротенберг заявил, что Тюкавин мог бы стать как Овечкин в хоккее: «По броску точно. Стили были бы разные – Костя больше играет через «отдал-открылся»
Роман Ротенберг оценил хоккейный талант Константина Тюкавина.
Ротенберг является членом совета директоров хоккейного «Динамо». Тюкавин выступает за бело-голубых в Мир РПЛ, на его счету 1 гол за 4 игры в текущем сезоне Премьер-лиги.
– Если бы Тюкавин был хоккеистом, смог бы он стать таким же, как Александр Овечкин?
– У них все-таки были бы разные стили. Костя больше играет через «отдал-открылся».
А по значимости Тюкавин смог бы стать таким же, как Овечкин. Почему нет? По броску точно. А у Саши Овечкина лучший бросок в мире.
Саша такой один человек вообще во всем мире, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Ротенберг о Тюкавине: «Уникальный парень и пример для всех. Играет и в хоккей с мячом, и в футбол – это и есть разностороннее развитие»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
