Форвард «Лады» Савчук о России: «Цены нравятся – здесь все дешевле, чем в Северной Америке. Я большой фанат борща, ем его регулярно»
26-летний форвард «Лады» Райли Савчук заявил, что ему нравятся цены в России. Он выступает в FONBET КХЛ первый сезон и набрал 11 (7+4) очков за 22 игры.
«Мне нравится лига и страна в целом. Зимы абсолютно не боюсь, в моем родном городе довольно холодно и снежно, бывает несколько недель с экстремальными температурами под -45. Холода сравнимы с Виннипегом.
Классно, что моя жена недавно приехала сюда и ей также нравится пребывание в России. Цены также нравятся, здесь все дешевле по сравнению с Северной Америкой.
Признаюсь, я большой фанат борща, мне его постоянно готовит на родине бабушка. Разумеется, и здесь я его ем регулярно.
Если сравнивать с Финляндией, то хоккей совершенно другой. КХЛ – это скорее НХЛ, точно не АХЛ», – сказал Савчук.
