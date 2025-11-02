  • Спортс
Форвард «Лады» Савчук о России: «Цены нравятся – здесь все дешевле, чем в Северной Америке. Я большой фанат борща, ем его регулярно»

Райли Савчук: нравится, что цены в России ниже, чем в Северной Америке.

26-летний форвард «Лады» Райли Савчук заявил, что ему нравятся цены в России. Он выступает в FONBET КХЛ первый сезон и набрал 11 (7+4) очков за 22 игры.

«Мне нравится лига и страна в целом. Зимы абсолютно не боюсь, в моем родном городе довольно холодно и снежно, бывает несколько недель с экстремальными температурами под -45. Холода сравнимы с Виннипегом.

Классно, что моя жена недавно приехала сюда и ей также нравится пребывание в России. Цены также нравятся, здесь все дешевле по сравнению с Северной Америкой.

Признаюсь, я большой фанат борща, мне его постоянно готовит на родине бабушка. Разумеется, и здесь я его ем регулярно.

Если сравнивать с Финляндией, то хоккей совершенно другой. КХЛ – это скорее НХЛ, точно не АХЛ», – сказал Савчук.

«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
