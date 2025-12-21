Мирошниченко впервые сыграл за «Вашингтон» в сезоне: у форварда 2 броска в створ и 3 хита за 10:50 против «Детройта»
Иван Мирошниченко впервые сыграл за «Вашингтон» в этом сезоне НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко провел первый матч в этом сезон НХЛ – «Кэпиталс» уступили «Детройту» (2:5).
21-летний россиянин не отметился результативными действиями, совершив 2 броска в створ и 3 силовых приема за 10:50 на льду.
Также на счету Мирошниченко 9 (4+5) очков в 12 играх текущего сезона за «Херши» в АХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости