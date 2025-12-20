Поляков о судействе после 1:2 от «Спартака»: «Не хочу жаловаться, но Лутфуллину ударили в голову, должны были 5 минут дать. А Зыкову дали штраф – соперник закричал»

Матвей Поляков высказался о судействе в матче СКА против «Спартака».

Нападающий СКА Матвей Поляков высказался о судействе после поражения от «Спартака » (1:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«С самого начала соперник активно навязал игру. Наверное, не были к этому готовы, надо было адаптироваться. За счет этого потеряли время, где-то не хватило в реализации. Не хочу жаловаться на судейство, но был удар в голову Лутфуллину .

Должны были пять минут давать. А Зыкову дали штраф из-за того, что соперник закричал. Обоюдное удаление, когда подножка была. Глупо жаловаться, но что поделать.

Что касается потасовки в конце матча, оставалось пару секунд, и Марат Хайруллин хотел сделать бросок на удачу. Но он чуть не рассчитал время и бросил вместе с сиреной, поэтому соперники побежали толкаться. Они вступились за своего вратаря, но можно было и не вступаться», – сказал Поляков.

Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА – «Спартак», бросив по воротам после сирены. Зыков повалил Рубцова, игроки продолжили драку после падения