  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)
3

«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)

«Лада» заплатит Антону Бурдасову 15 млн рублей и бонусы до конца сезона-2025/26.

По информации Metaratings, Бурдасов и Никита Сетдиков подписали контракты до конца сезона-2025/26 с тольяттинским клубом.

Оклад Бурдасова составит 15 млн рублей с бонусной частью в 10 млн, а Сетдиков заработает 10 млн рублей с бонусной частью в 5 млн.

В прошлом сезоне форварды выступали за «Барыс». Бурдасов набрал 17 (12+5) очков за 53 матча в FONBET КХЛ, Сетдиков – 18 (9+9) баллов за 51 игру.

«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoБарыс
logoКХЛ
logoНикита Сетдиков
logoАнтон Бурдасов
деньги
возможные переходы
logoЛада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:58
«Лада» подписала просмотровый контракт с Гуркиным. У защитника 605 игр в КХЛ с учетом плей-офф
27 октября, 07:40
«Лада» интересуется Кагарлицким. У 36-летнего форварда 9+27 за 64 игры в прошлом сезоне (Михаил Зислис)
6 октября, 10:26
Главные новости
«Лада» подписала контракты с Бурдасовым и Сетдиковым до конца сезона
1 минуту назад
Плющев о кокаине у Ивана Морозова: «Бомжа из него делать не стоит. Нельзя ставить крест, каждый имеет шанс реабилитироваться»
17 минут назад
Овечкин о 1500 матчах в регулярках НХЛ: «Огромная честь, мне повезло столько лет играть в одной команде. Потребовалась удача, здоровье, доверие тренеров и руководства»
30 минут назад
Губерниев о возвращении Ивана Морозова: «Он наркоман, раз принимал кокаин. Как пройдет лечение и выйдет чистым и шелковистым, можно будет куда-нибудь трудоустроиться»
сегодня, 12:11
Фетисов о трансляции Олимпиады-2026: «Не буду смотреть. Показывают даже ЧМ по хоккею, откуда нас выкинули – это безобразие»
сегодня, 11:58
Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»
сегодня, 11:29
Андрей Назаров: «КХЛ развивается, цены на билеты растут – российский хоккей и спорт вышли на пик популярности»
сегодня, 11:16
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
сегодня, 11:07
Фетисов о стычке с участием Овечкина в игре «Вашингтона»: «Саша – настоящий русский богатырь, для него это ни о чем. Нужно заступаться за товарищей»
сегодня, 10:46
Плющев об отстранении Ивана Морозова за кокаин: «Человек употреблял, значит, для этого были условия. Он должен пожертвовать шалостями, если хочет вернуться»
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
42 минуты назад
Если Кудашов, то Алексей или Артем? А Бут? Пока 73% за старших – а вы?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Защитник «Нью-Джерси» Пеши выбыл минимум на месяц из-за повреждения. Клуб также добавил Глэсса в список травмированных
сегодня, 11:45
«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:58
Беднар о 1-м голе Бардакова в НХЛ против «Нью-Джерси»: «Безусловно лучшая его игра, вся тройка выглядела фантастически»
сегодня, 10:20
Тарасов проиграл 3-й матч подряд за «Флориду». Вратарь отбил 15 бросков «Анахайма» из 17
сегодня, 09:35
Гранлунд пропустит минимум 2-3 недели из-за травмы. У форварда «Анахайма» 8 очков в 8 матчах сезона НХЛ
сегодня, 08:42
Третьяк о том, что Иван Морозов признал употребление кокаина: «Признание вины – это очень важно. Если он готов искупить эту ошибку на ледовой площадке, то молодец»
сегодня, 07:58
Олофссон с 3+2, Бедард с 3+1 и Айкел с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:45
Вратарь «Рейнджерс» Куик сделал 64-й шатаут за карьеру в НХЛ, отразив 23 броска «Ванкувера». Он делит с Лундквистом 17-е место в истории лиги по числу игр на ноль
сегодня, 07:10