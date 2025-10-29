«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)
«Лада» заплатит Антону Бурдасову 15 млн рублей и бонусы до конца сезона-2025/26.
По информации Metaratings, Бурдасов и Никита Сетдиков подписали контракты до конца сезона-2025/26 с тольяттинским клубом.
Оклад Бурдасова составит 15 млн рублей с бонусной частью в 10 млн, а Сетдиков заработает 10 млн рублей с бонусной частью в 5 млн.
В прошлом сезоне форварды выступали за «Барыс». Бурдасов набрал 17 (12+5) очков за 53 матча в FONBET КХЛ, Сетдиков – 18 (9+9) баллов за 51 игру.
«Лада» поместила Лоуренса в список отказов и расторгнет с ним контракт (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости