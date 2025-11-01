«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне

Тайлер Грэйовак перешел в «Ладу».

32-летний канадский форвард Тайлер Грэйовак подписал контракт с тольяттинским клубом.

В прошлом сезоне канадец сыграл 67 матчей за «Куньлунь» и набрал 36 (15+21) очков. Всего в КХЛ Грэйовак провел 217 игр, на его счету 45 шайб и 57 результативных передач.