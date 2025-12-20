Депутат Роднина о главном событии года в российском спорте: «Сумасшедшие результаты Овечкина»

Роднина о главном событии года в российском спорте: результаты Овечкина.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным событием года в российском спорте.

В апреле капитан «Вашингтона » обошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола). На данный момент на счету Овечкина 911 голов за карьеру.

«Главное событие 2025 – сумасшедшие результаты Александра Овечкина . Рекорд случается за один день, а результат достигается годами и огромным количеством игр», – сказала Ирина Роднина.