Депутат Роднина о главном событии года в российском спорте: «Сумасшедшие результаты Овечкина»

Роднина о главном событии года в российском спорте: результаты Овечкина.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным событием года в российском спорте.
В апреле капитан «Вашингтона» обошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола). На данный момент на счету Овечкина 911 голов за карьеру.
«Главное событие 2025 – сумасшедшие результаты Александра Овечкина. Рекорд случается за один день, а результат достигается годами и огромным количеством игр», – сказала Ирина Роднина.
Источник: «Спорт-Экспресс»
