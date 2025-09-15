  • Спортс
Барак о ценах в России: «Вполне приемлемые. Не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то совсем недорого»

Дерек Барак заявил, что в России низкие цены по сравнению с Северной Америкой.

30-летний американский нападающий проводит третий сезон в КХЛ.

– Что тебя больше всего удивляет в России?

– Очевидно, качество еды и уровень ресторанов. Здесь очень круто и вкусно. Мы периодически выбираемся с Джонсоном в город поужинать и здорово проводим время, наслаждаясь разными блюдами.

– Как тебе цены?

– Вполне приемлемые, не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то даже совсем недорого! – сказал форвард «Металлурга» Дерек Барак.

Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»

