Барак о ценах в России: «Вполне приемлемые. Не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то совсем недорого»
Дерек Барак заявил, что в России низкие цены по сравнению с Северной Америкой.
30-летний американский нападающий проводит третий сезон в КХЛ.
– Что тебя больше всего удивляет в России?
– Очевидно, качество еды и уровень ресторанов. Здесь очень круто и вкусно. Мы периодически выбираемся с Джонсоном в город поужинать и здорово проводим время, наслаждаясь разными блюдами.
– Как тебе цены?
– Вполне приемлемые, не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то даже совсем недорого! – сказал форвард «Металлурга» Дерек Барак.
