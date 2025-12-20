Член совета ИИХФ Козиолс о рекомендациях МОК допустить Россию на ЮЧМ: «Это рекомендации. Будем решать вопрос взвешенно и не спеша»
Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и гендиректор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс высказался относительно возможного возвращения юниорской сборной России на международную арену.
Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Рекомендации МОК – это рекомендации. Конечно, мы внимательно прислушиваемся к ним, анализируем. Как мы все знаем, хоккей – вид спорта с большим количеством зрителей, стран, аудиторией. В том числе молодежные турниры намного ярче, чем во многих других видах спорта.
Как вы знаете, наш вид и система розыгрыша чемпионатов мира отличаются от других видов спорта. Любое изменение влечет за собой изменение не в только одном, но и другом дивизионе, который находится ниже.
У нас есть варианты, как будет проходить реинтеграция российских и белорусских сборных. Этих вариантов два или три. Все они связаны с тем, что низшие дивизионы тоже будут вовлечены в это. Все дивизионы будут иметь те или иные последствия.
Мне кажется, мы также должны посмотреть на мир, что поменялось с течение последних лет. В этом плане ничего не поменялось. Конечно, у нас будет заседание, мы будем рассматривать этот вопрос в январе. Мы будем решать этот вопрос взвешенно и не спеша», – сказал Козиолс.