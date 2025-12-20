Овечкин проводит 1526-й матч в регулярках НХЛ, он делит с Сутером 20-е место в истории. На 19-м – Бернс из «Колорадо» (1531 игра)

Александр Овечкин проводит 1526-й матч в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » проводит свой 1526-й матч за карьеру в рамках регулярок НХЛ – «Кэпиталс» принимают «Детройт» (0:3 , второй период).

По этому показателю россиянин теперь делит 20-е место в истории лиги вместе с Райаном Сутером. Среди действующих игроков Овечкин уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бернсу , на счету которого 1531 матч.

В топ-20 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612), Никлас Лидстрем (1564), Джером Игинла (1554), Алекс Дельвеккио (1550), Джонни Бьюсик (1540), Шейн Доун (1540), Брент Бернс («Колорадо», 1531).