  • Мерфи выбыл до конца сезона, сообщил Ларионов: «Он решил оперироваться в Детройте в январе. Ждем его уже в августе, Тревор вернется еще сильнее»
Мерфи выбыл до конца сезона, сообщил Ларионов: «Он решил оперироваться в Детройте в январе. Ждем его уже в августе, Тревор вернется еще сильнее»

Игорь Ларионов: Тревору Мерфи предстоит операция, он выбыл до конца сезона.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» рассказал, что защитник петербуржцев Тревор Мерфи выбыл до конца текущего сезона из-за травмы. 

– После потери Тревора Мерфи до конца сезона ведется ли поиск нового атакующего защитника или будете идти дальше своими резервами?

– По Мерфи? Я с ним на связи практически каждый день. Он принял решение оперироваться в Детройте – это удобно, он живет в Виндзоре, примерно в 30 минутах езды от клиники. Виндзор на границе с тем святым местом, где я выигрывал Кубки Стэнли – «Джо Луис Арена», которой уже нет. Доктор, которого я хорошо знаю. Операция запланирована со 2 по 5 января. Вы понимаете, что связки, ACL – это сложная травма, поэтому Тревор выбыл до конца сезона.

Мы ждем его уже в августе, когда начнется новый сезон. Это большая потеря, но мы должны двигаться вперед. Мы не можем ссылаться на это и ждать человека, которому только предстоит операция.

Самое сложное – восстановление, но Мерфи в надежных руках: рядом с ним и врач, и реабилитолог с огромным опытом, которая в этом бизнесе уже 30 лет, работает с игроками «Детройта». Мы ожидаем, что все будет в порядке и Тревор вернется еще сильнее. Спасибо, что не забываете о нем – он часть нашей команды и очень сильный игрок лиги, – сказал Ларионов. 

Напомним, Мерфи травмировался в игре FONBET Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1), когда форвард клуба из Владивостока Степан Старков потерял равновесие и упал на ногу Тревору.

В текущем сезоне на счету Мерфи 21 (4+17) очко в 31 матче при полезности «плюс 1». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
