Грицюк о быте в НХЛ: «Как же непривычно, что на выездах нет полноценного питания у команд, как в КХЛ. Приходится на обед-ужин ходить куда-то»
24-летний форвард проводит первый сезон в лиге за «Нью-Джерси».
«Как же непривычно, что тут на выездах нет полноценного питания у команд, как у команд КХЛ, и приходится на обед-ужин ходить куда-то.
Но было бы непроблемно, если бы я понимал, что и где находится. А пока я забрел на какой-то фуд-корт и вот что нашел себе. Думаю, это что-то типа рамена. Ну, выглядит, по мне, очень даже хорошо, будем пробовать», - написал Грицюк в своем телеграм-канале.
Чуть позже он рассказал о приглашении на ужин от форварда «Коламбуса» Егора Чинахова. «Блю Джекетс» и «Девилс» в понедельник проведут матч регулярного чемпионата НХЛ.
«Спасибо за приглашение на русский ужин, семья Чинаховых встречает в Коламбусе. Всем хорошего вечера 🤙», – написал Грицюк.
Фото: телеграм-канал Арсения Грицюка.