Воробьев о 2:1 «Спартака» со СКА: «Жамнов – сильный тренер, из любого хочет выжать максимум. Они с Барковым заводили нас»

Иван Воробьев поделился мнением о работе с Алексеем Жамновым.

Форвард «Спартака» Иван Воробьев после победы над СКА (2:1) в матче Fonbet КХЛ высказался о работе под руководством Алексея Жамнова.

«Положительные эмоции – это всегда плюс. Тяжелое время для меня – начало сезона, что-то не давало мне играть, потом получил травму. Но хочу поблагодарить свою семью, родителей за то, что они поддерживают меня. Относительно того, закреплюсь ли я в основе, то мы в процессе работы.

Я понимаю, что главный тренер хочет для меня. Человек он очень цельный, сильный тренер, он из любого игрока хочет выжать максимум, на каждого надеется. Сегодня он об этом сказал, завел нас», – сказал Воробьев .

Также форвард рассказал о том, как команде помогает главный тренер молодежки «Спартака » Александр Барков - старший.

«Он сильный тренер. Они оба в какой-то момент заводили команду, привносили положительные моменты», – отметил он.