  • Ги Буше о втором шатауте Серебрякова подряд: «В «Авангарде» все помогали Никите. Впервые в сезоне у нас коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед»
Ги Буше о втором шатауте Серебрякова подряд: «В «Авангарде» все помогали Никите. Впервые в сезоне у нас коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед»

Ги Буше оценил игру вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Локомотивом» (3:0) оценил игру вратаря Никиты Серебрякова, который во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы. 

– У Серебрякова второй матч «на ноль».

– Помощь Никите оказывала вся команда, все прилагали усилия. Впервые с начала сезона у нас полный коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед. С первых матчей было много травм, тем более у нас в составе 14 новых ребят.

Требуется длительное время, чтобы построить новую команду. И в плане атаки, и в плане обороны нужно вырабатывать определенные привычки. Но мы не могли этого делать, потому что не все могли выходить на лед.

Мне приходилось жонглировать и учитывать все проблемы, с которыми нам нужно было справляться. Теперь мы выходим все вместе, и это приносит результат. Когда команда грамотно обороняется, грамотно помогает своему вратарю, тогда и пропускаешь меньше шайб.

– Можно ли сказать, что сегодня была лучшая игра в сезоне?

– Идеальных матчей в принципе не существует. В КХЛ играют команды очень высокого уровня. Естественно, каждый противник заставит тебя ошибаться, потому что хоккей – игра ошибок.

Взять прошлогодний «Локомотив». Команда строилась 4 года, это была зрелая, сплоченная команда, их было очень тяжело обыгрывать. Они шли побеждать. В хоккее, как в школе: в процессе обучения даже если у тебя лучший учитель в мире, не все студенты сдадут экзамен на 100%. Кто‑то будет лучше, кто‑то – хуже, кто‑то – вообще не сдаст.

Главное – продолжать работать. Со временем ребята будут знать материал на 75%, потом – на 80. И так шаг за шагом команда будет прогрессировать. Сегодня наша команда выглядела зрело, – сказал Буше.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
