Ларионов о том, почему пропустил два матча СКА: «Меня буквально вывернуло наизнанку. Давно не ощущал такого, с 1982 года, когда была свадьба Касатонова»

Игорь Ларионов рассказал, что пропустил 2 матча СКА из-за болезни.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:2) рассказал, что пропустил 2 матча FONBET Чемпионата КХЛ из-за болезни. 

– Как вы так умудрились приболеть, что надолго пропали из виду?

– Честно скажу, у меня такого давно не было. Если откровенно, в далеком в 1982 году. Это был март месяц, свадьба Алексея Касатонова. Перед чемпионатом мира. И у той болезни были другие причины (смеется)! Это было очень давно, буквально за день до начала наших сборов.

Эти болезни гуляют среди нас: болеют игроки, дети ходят в школу, иммунитет в декабре падает. Меня буквально вывернуло наизнанку, давно не ощущал такого состояния. Было желание вернуться раньше, но за два часа до игры понял, что нет энергии и сил. Решил пропустить матч, посмотреть его по телевизору – без комментатора.

Важно посмотреть игру, выработать свою оценку, при всем уважении к работающим людям. Вчера почувствовал себя лучше, сегодня был на раскатке. Рад снова всех видеть и общаться. Жаль, что сегодня не было победы, но жизнь продолжается. Готовимся к выездной серии, хотим порадовать болельщиков победами, – сказал Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
