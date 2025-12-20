Панарин забил 315 голов в НХЛ и вышел на 11-е место среди россиян, обойдя Дацюка

Артемий Панарин забил 315-й гол в НХЛ и обошел Павла Дацюка.

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин сделал дубль в матче против «Филадельфии» (2:4, второй период) в регулярном чемпионате НХЛ .

Это 314-й и 315-й голы Панарина за карьеру, он провел 788 матчей в регулярках НХЛ. Артемий поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги среди российских хоккеистов, обойдя Павла Дацюка (314 голов в 953 играх).

На 10-м месте по этому показателю среди россиян находится Алексей Яшин (337). Рекордсменом является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (911).