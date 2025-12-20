  • Спортс


Жамнов о 2:1: «Противостояние «Спартака» со СКА принципиально, это традиция. Георгиеву нужно время на адаптацию, он нам очень помогает»

Алексей Жамнов после победы «Спартака»: противостояние со СКА принципиально.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над СКА (2:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ заявил, что противостояние с петербуржцами принципиально для красно-белых. 

– Насколько Георгиев адаптируется?

– Я не тренер вратарей. Не корректирую, кто как играет. Когда работал в сборной, а вратари приезжали из НХЛ, им тяжеловато было. Стиль хоккея чуть другой, там нацелены на бросок, на завершение. Ему нужно время на адаптацию. Для нас это сильное усиление, он нам очень помогает.

– Накал противостояния против СКА сохранился как и в прошлом сезоне?

– Думаю, это традиционно атмосферно. Благодарен и нашим болельщикам, и питерским. Здесь атмосфера праздничная, как и у нас дома. Противостояние со СКА принципиально. Эта такая наша традиция, – сказал Жамнов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
