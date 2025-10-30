Ковальчук о кокаине у Ивана Морозова: «Это неприемлемо вообще человеку, а спортсмену – тем более. Но казнить за такой проступок, выгонять из хоккея на четыре года – несерьезно»

Илья Ковальчук высказался о кокаине у Ивана Морозова.

– Форвард красно-белых Иван Морозов уже покаялся за допинг в соцсетях. Есть вероятность, что через пару месяцев он снова сможет играть в КХЛ после дисквалификации. Стоит ли «Спартаку» его прощать? Или отказаться от этого хоккеиста из-за репутационных потерь?

– Я в этом плане поддерживаю ту политику, которую ведет НХЛ. Если говорить о самом веществе, которое нашли у Морозова… Это неприемлемо вообще человеку, а спортсмену – тем более.

Но надо разобраться в ситуации, что это такое было. Или баловство, или развязность, или вообще болезнь. И если у человека с этим проблемы, то в первую очередь ему надо помочь, чтобы избавиться от зависимости.

Если есть дисквалификация, то явно что-то было. Но не для того, чтобы Морозов улучшил свою игровую форму на льду. И казнить за такой проступок, выгонять из хоккея на четыре года – это несерьезно, – сказал бывший форвард сборной России.