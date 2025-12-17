Тренер СКА Бабенко о 4:1 с «Шанхаем»: «Вкатились в третьем периоде, перестроились, реализовали то, что создал»

Бабенко: СКА реализовал то, что создал, в матче с «Шанхаем».

И.о. тренера СКА Юрий Бабенко оценил победу над «Шанхаем » (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Шикарная атмосфера на стадионе. Ровно месяц нас не было в Ледовом. Надеюсь, Игорь Николаевич уже завтра будет с нами (тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья – Спортс”). Мы и сегодня были на связи.

Наше противостояние с «Шанхайскими Драконами» называть дерби еще рано. Мало времени прошло, не так много матчей между нами сыграно. Но то, что пресса подогревает интерес к этим встречам – это супер, так и должно быть.

Из-за паузы выпали из игрового ритма. Нам требовалось исключить собственные ошибки, больше владеть шайбой. В первом и втором периодах это не особо удавалось, в третьем вкатились, перестроились, реализовали то, что создали», – сказал Бабенко.