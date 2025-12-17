Исаков о 5:2 с «Нефтехимиком»: «Успешная игра в третьих периодах означает, что «Торпедо» находится в хорошей физической форме»

Исаков о 5:2 с «Нефтехимиком»: «Торпедо» находится в хорошей физической форме.

Тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над «Нефтехимиком» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Интересный, обоюдоострый матч. Очень много атак с ходу, очень много бросков по воротам. Понимали, что сегодня будет забито много шайб, что в принципе и получилось. Здорово, что удалось реализовать моменты в третьем периоде. Третьим периодом мы заслужили сегодня победу. То, что в третьих периодах мы играем успешно, можно сказать, что это означает, что мы находимся в хорошей физической форме.

Первым периодом я очень сильно недоволен. Опасались, что начало матча будет за соперником. Так и получилось. Очень хотели, чтобы наши защитники сегодня стали четвертым игроком в атаке, особенно при атаках с ходу. Таким и получился гол Силаева, когда он подключился в атаку. Этому компоненту уделяем много внимания. Матч на матч не приходиться. Здорово, что сегодня защитники реализовали моменты.

Для того чтобы оценить степень травмы Виноградова, по мнению нашего доктора, надо сделать определенные манипуляции, после чего можно будет ставить какой-то диагноз», – сказал Исаков.