Бабенко: преображение игры Голдобина — это к нему вопрос.

И.о. тренера СКА Юрий Бабенко оценил дубль Николая Голдобина в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем » (4:1).

Форвард армейцев продлил результативную серию (3+2) до 4 игр.

«Преображение игры Голдобина — это к нему вопрос, за счет чего оно произошло. Для команды важен каждый игрок. Результативная серия Николая — то, что нужно команде, от него требуется набирать очки.

Он ошибся, когда мы пропустили первую шайбу. Это не страшно, ошибиться может каждый, важно, как человек отреагирует на ошибку. Николай ее своими дальнейшими действиями исправил», – сказал Бабенко.