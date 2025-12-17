  • Спортс
  Бабенко про 3+2 Голдобина в 4 играх: «То, что нужно СКА. Преображение игры — это к нему вопрос, за счет чего оно произошло»
0

Бабенко про 3+2 Голдобина в 4 играх: «То, что нужно СКА. Преображение игры — это к нему вопрос, за счет чего оно произошло»

И.о. тренера СКА Юрий Бабенко оценил дубль Николая Голдобина в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем» (4:1).

Форвард армейцев продлил результативную серию (3+2) до 4 игр.

«Преображение игры Голдобина — это к нему вопрос, за счет чего оно произошло. Для команды важен каждый игрок. Результативная серия Николая — то, что нужно команде, от него требуется набирать очки.

Он ошибся, когда мы пропустили первую шайбу. Это не страшно, ошибиться может каждый, важно, как человек отреагирует на ошибку. Николай ее своими дальнейшими действиями исправил», – сказал Бабенко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
