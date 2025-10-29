Каменский о кокаине у Ивана Морозова: «Дай бог, чтобы все сложилось и он вернулся, у хоккеистов короткая карьера. Морозов нужен «Спартаку»
Валерий Каменский поддержал Ивана Морозова.
В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.
Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.
«Парня жалко, может, где-то оступился один раз. Пока нет никакой конкретики по возвращению Ивана на лед. Еще ничего не ясно. Но он должен играть, у хоккеистов короткая карьера.
Дай бог, чтобы все сложилось и он вернулся. Если такой игрок не будет валять дурака, то очень поможет команде. Морозов нужен «Спартаку», он это доказывал своей игрой», – сказал советник президента «Спартака» Валерий Каменский.
