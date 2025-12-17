  • Спортс
  Гришин о 2:5 с «Торпедо»: «Нефтехимику» не хватило свежести в 3-м периоде. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели выйти на пик формы»
Гришин о 2:5 с «Торпедо»: «Нефтехимику» не хватило свежести в 3-м периоде. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели выйти на пик формы»

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение от «Торпедо» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошо начали, с хорошим движением, создавали хорошие моменты. Забили хороший гол. Наконец Артамонов забил первый гол в сезоне, молодец. С середины второго периода начали терять шайбу, инициатива перешла к сопернику. Начали много удаляться. Сами сыграли один раз в большинстве, а в меньшинстве что-то очень много. Много сил отдали.

В третьем периоде не хватило свежести. Будем надеяться, что к следующим играм функциональное состояние улучшится. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели вывести команду на пик формы.

Два гола за 11 секунд в третьем периоде можно оценивать по-разному. Был момент при счете 2:2, когда можно было забить и игра, возможно, сложилась бы иначе. Но раз произошло так, как произошло, то, наверное, это следствие хода игры, а не случайность. У «Торпедо» было больше моментов и бросков.

Точилкин не травмирован, но он себя не очень хорошо чувствовал и сегодня первый раз вышел на лед с резервом. Надеемся, что к следующей игре он будет в нормальном состоянии.

Жафяров впервые после двух месяцев сыграл матч, и понятно, что трудно было ожидать от него выдающейся игры. Было видно, что уровень мастерства очень высокий, но игрового ритма нет. Тренировками это не заменишь – через игры будет набирать форму», – сказал Гришин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
