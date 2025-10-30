Фетисов о кокаине у Ивана Морозова: «Молодец, что признался, но надо было раньше думать головой. Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение»
Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с Иваном Морозовым.
В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.
Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.
«Молодец, что признался. Но надо было раньше думать головой. Надеюсь, это станет уроком для всех, а не только для него.
Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
