Фетисов о кокаине у Ивана Морозова: «Молодец, что признался, но надо было раньше думать головой. Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение»

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с Иваном Морозовым.

В середине сентября 25-летний форвард «Спартака » был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.

Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось , что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.

«Молодец, что признался. Но надо было раньше думать головой. Надеюсь, это станет уроком для всех, а не только для него.

Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение», – сказал двукратный олимпийский чемпион.