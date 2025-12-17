0

Галлан об 1:4 со СКА: «В целом доволен игрой «Шанхая». Жаль, много удалялись»

Галлан: жаль, что «Шанхай» много удалялся в матче со СКА.

Тренер «Шанхая» Жерар Галлан оценил поражение от СКА (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В целом хорошая игра на протяжении двух периодов. В третьем потеряли концентрацию, в том числе я. С ней ушла и игра. 

СКА — классная команда. Мы тоже хорошая команда. Мы выиграли у этого соперника нашу первую встречу в сезоне, соперник – последующие. Но это все в прошлом. Впереди много других матчей. 

Во время паузы в чемпионате мы, как и другие команды, постарались отдохнуть. У ребят было несколько свободных дней. Хоккеисты получили индивидуальные программы подготовки. Кто-то отправился в мини-отпуск, кто-то остался в Петербурге. Но в целом я доволен тем, как действовала сегодня команда. Жаль, много удалялись.

Мое удаление? Я потерял уверенность и самообладание в том моменте, я виноват», -- сказал Галлан.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
