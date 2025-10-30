Депутат Журова о кокаине у Ивана Морозова: «Подсыпали, может. Есть подозрение, что он плохо контролировал себя на какой-то вечеринке. Попался по глупости»
В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.
Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.
«Кокаин, как и многие наркотики, не повышает работоспособность спортсмена. Наркотики добавили в список запрещенных препаратов, потому что они опасны для жизни. Спортсмены должны быть примером для общества, облико морале. А когда хоккеист принимает кокаин, естественно, это плохо и должно порицаться.
У меня есть подозрение, что Морозов не специально принимал, а был в состоянии, когда уже плохо контролировал себя на какой-то вечеринке. Попался по глупости. Всякие друзья и подруги бывают в окружении известных личностей. Может, подсыпали ему. Спортсменам в нынешнее время нельзя никому доверять.
Хорошо, что Морозов раскаялся. Но такие случаи с наркотиками нужно делать публичными, чтобы детям, юным спортсменам было не повадно, чтобы они понимали, что за это будет наказание», – сказала двукратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
