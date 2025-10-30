Депутат Журова о кокаине у Ивана Морозова: «Подсыпали, может. Есть подозрение, что он плохо контролировал себя на какой-то вечеринке. Попался по глупости»

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила допинговое дело Ивана Морозова.

В середине сентября 25-летний форвард «Спартака » был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.

Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось , что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.

«Кокаин, как и многие наркотики, не повышает работоспособность спортсмена. Наркотики добавили в список запрещенных препаратов, потому что они опасны для жизни. Спортсмены должны быть примером для общества, облико морале. А когда хоккеист принимает кокаин, естественно, это плохо и должно порицаться.

У меня есть подозрение, что Морозов не специально принимал, а был в состоянии, когда уже плохо контролировал себя на какой-то вечеринке. Попался по глупости. Всякие друзья и подруги бывают в окружении известных личностей. Может, подсыпали ему. Спортсменам в нынешнее время нельзя никому доверять.

Хорошо, что Морозов раскаялся. Но такие случаи с наркотиками нужно делать публичными, чтобы детям, юным спортсменам было не повадно, чтобы они понимали, что за это будет наказание», – сказала двукратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова .

