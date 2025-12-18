Ткачев о шансах сыграть в НХЛ: «Вряд ли, поздно уже ехать. Вопрос возникал – решил остаться, как видите»

Владимир Ткачев: мне уже поздно ехать в НХЛ.

Нападающий «Торпедо » Владимир Ткачев оценил свои шансы сыграть в НХЛ .

– Вы ставили в принципе перед собой вопрос о возможном отъезде в Америку?

– Возникал, но как видите, решил остаться.

– Есть ли сейчас какое-то сожаление на этот счет?

– Нет, наверное. Не готов пока ответить на этот вопрос.

– И все-таки в теории вас еще можно себе представить в НХЛ либо уже, скорее всего, нет?

– Честно – вряд ли. Уже, думаю, поздно ехать, – сказал Ткачев.