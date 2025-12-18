Ткачев о шансах сыграть в НХЛ: «Вряд ли, поздно уже ехать. Вопрос возникал – решил остаться, как видите»
Владимир Ткачев: мне уже поздно ехать в НХЛ.
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев оценил свои шансы сыграть в НХЛ.
– Вы ставили в принципе перед собой вопрос о возможном отъезде в Америку?
– Возникал, но как видите, решил остаться.
– Есть ли сейчас какое-то сожаление на этот счет?
– Нет, наверное. Не готов пока ответить на этот вопрос.
– И все-таки в теории вас еще можно себе представить в НХЛ либо уже, скорее всего, нет?
– Честно – вряд ли. Уже, думаю, поздно ехать, – сказал Ткачев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
