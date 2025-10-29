Плющев об отстранении Ивана Морозова за кокаин: «Человек употреблял, значит, для этого были условия. Он должен пожертвовать шалостями, если хочет вернуться»

Владимир Плющев прокомментировал отстранение Ивана Морозова за кокаин.

В середине сентября 25-летний форвард «Спартака » был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили следы кокаина.

Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось , что он будет допущен к участию в матчах КХЛ в ноябре.

«Если честно, сложно все это дело комментировать. Сам факт, что человек употреблял, означает, что для этого были условия. Это не очень приятная история.

Что касается его возвращения в хоккей, все будет зависеть от него. Если хочет вернуться, значит, он должен пожертвовать своими шалостями, заняться самим собой и доказать, что он готов к работе.

Если он действительно понял, что у него с головой было в свое время не все нормально, и он решил испытать судьбу, хотя уже тысячу раз доказывали, что это глупость абсолютная, то он вернется.

Да, может быть, чем-то придется пожертвовать, да, может быть, будут какие-то санкции, но все зависит только от него», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

