Фоерстер пропустит 5 месяцев из-за травмы руки. Форвард «Филадельфии» перенес операцию

Тайсон Фоерстер выбыл на пять месяцев из-за травмы руки.

Форвард «Филадельфии» Тайсон Фоерстер выбыл на длительный срок из-за травмы руки.

23-летний канадец травмировался после попытки броска в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:5).

В понедельник Фоерстер перенес операцию. Ожидается, что он пропустит около пяти месяцев.

В этом сезоне на счету Фоерстера 10 шайб в 21 матче при 13 очках и полезности «+7» и среднем времени на льду 17:26.