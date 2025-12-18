Фоерстер пропустит 5 месяцев из-за травмы руки. Форвард «Филадельфии» перенес операцию
Тайсон Фоерстер выбыл на пять месяцев из-за травмы руки.
Форвард «Филадельфии» Тайсон Фоерстер выбыл на длительный срок из-за травмы руки.
23-летний канадец травмировался после попытки броска в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:5).
В понедельник Фоерстер перенес операцию. Ожидается, что он пропустит около пяти месяцев.
В этом сезоне на счету Фоерстера 10 шайб в 21 матче при 13 очках и полезности «+7» и среднем времени на льду 17:26.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости