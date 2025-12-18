Форвард «Флориды» Верхэге о Тарасове: «В начале года я мог забивать ему на тренировках, теперь не получается. Он очень хорош»
Картер Верхэге: раньше обыгрывал Тарасова на тренировках, теперь не могу.
Нападающий «Флориды» Картер Верхэге оценил игру Даниила Тарасова против «Лос-Анджелеса».
Российский голкипер отразил 27 из 29 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» одержала победу со счетом 3:2.
«Он был великолепен. Он прекрасный вратарь. В начале года у меня получалось обыгрывать его на тренировках. Сейчас я уже не могу ему забить. Да, он очень хорош», – сказал Верхэге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт НХЛ
