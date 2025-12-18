Форвард «Флориды» Верхэге о Тарасове: «В начале года я мог забивать ему на тренировках, теперь не получается. Он очень хорош»

Картер Верхэге: раньше обыгрывал Тарасова на тренировках, теперь не могу.

Нападающий «Флориды» Картер Верхэге оценил игру Даниила Тарасова против «Лос-Анджелеса ».

Российский голкипер отразил 27 из 29 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ . «Флорида » одержала победу со счетом 3:2.

«Он был великолепен. Он прекрасный вратарь. В начале года у меня получалось обыгрывать его на тренировках. Сейчас я уже не могу ему забить. Да, он очень хорош», – сказал Верхэге.