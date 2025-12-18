Георгий Иванов о Радулове: «Он «пихает», когда страдают фигней – глупые решения, потери на ровном месте. Не стоит думать, что все сводится к ору – Саня требует с других, но принимает критику»

Георгий Иванов: Радулов требует с других, но и сам воспринимает критику.

Нападающий «Локомотива » Георгий Иванов поделиля впечатлениями от игры в одном звене с Александром Радуловым .

– Насколько сложно играть с Радуловым? Он же постоянно «пихает».

– Признаться, когда он только пополнил состав ярославцев, пришлось привыкать к его поведению и эмоциональности. И это при том, что не сразу попал с ним в одно звено. Он «горит» и не позволяет расслабиться никому. А поражение равнозначно смерти. Хотя человеку 39 лет и он уже завоевал все трофеи, в том числе дважды брал золотые медали первенства планеты. Помню, как в детстве смотрел матчи с участием Александра по телевизору.

Если вернуться к его характеру, сначала не понимал, откуда такой огонь. Но когда узнаешь его лучше, понимаешь, почему он так себя ведет. Собственно, не имея подобного характера, он бы столько не достиг.

– Что он не терпит на льду?

– Когда страдают фигней: принимают глупые решения, допускают потери на ровном месте. Он это мгновенно видит и «пихает». Честно говоря, не вспомню, чтобы он жестко кричал на меня. Наверное, такого не было. Да и сам я человек спокойный и нормально воспринимаю подсказки. Научился абстрагироваться. Не стоит думать, будто все сводится к ору. Радулов способен отвести в сторону и доходчиво объяснить некоторые моменты.

– А ему можно ответить?

– Разумеется. Не подумайте, что он какой-то недосягаемый. Саня, хотя и требует с других, сам воспринимает критику.

– Вы ежедневно видите его в тренировочном процессе и выходите вместе на лед. Объясните, как Александру удается с годами не сбавлять?

– Первая причина – безграничная любовь к хоккею. Поверьте, он и в 39 не утратил страсти к игре и даст фору молодым. А вторая – работа над собой. Если Радулов выходит на тренировку, пашет на 200%. Он профессионал и понимает, что надо делать, – сказал Иванов.