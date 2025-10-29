Губерниев о возвращении Ивана Морозова: «Он наркоман, раз принимал кокаин. Как пройдет лечение и выйдет чистым и шелковистым, можно будет куда-нибудь трудоустроиться»
Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Ивана Морозова за кокаин.
В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили следы наркотика.
Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.
«Раз Морозов принимал кокаин, значит, он наркоман. Ему надо лечиться.
После того, как он пройдет курс лечения и выйдет чистым и шелковистым, можно будет говорить о том, что он постарается куда-нибудь трудоустроиться», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Плющев об отстранении Ивана Морозова за кокаин: «Человек употреблял, значит, для этого были условия. Он должен пожертвовать шалостями, если хочет вернуться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
