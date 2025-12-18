Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Реакция на домашнюю серию поражений – гендиректор решил, что не справляюсь, наверное. Отстранения не ожидал, честно»

Тамбиев об отставке из «Адмирала»: гендиректор решил, что я не справляюсь.

Леонид Тамбиев признался, что увольнение из «Адмирала» стало для него неожиданностью.

6 декабря Тамбиев был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг с тренером контракт.

– Между вашим отстранением от работы и расторжением контракта с «Адмиралом» прошло больше недели. Что происходило в это время?

– Команда была распущена на три дня, затем два-три дня ушло на утрясание всех нюансов расторжения контракта. Когда все детали были согласованы, мы расстались.

– То есть не было такого, что могли переиграть ситуацию?

– Нет, ничего такого. Все согласно контракту и регламенту КХЛ , по правилам и законам лиги.

– Насколько неожиданным получилось это отстранение? Как понимаю, сразу же после игры с «Локомотивом» все произошло.

– Да, сразу после матча, в раздевалке. Зашел Алексей Андреевич Ан (генеральный директор «Адмирала» – Спортс’‘), все объявил. Честно, я такого не ожидал.

– Покоробила формулировка – «отстранен от работы». Не было ли тут какой-то конфликтной ситуации?

– Да нет, никакого конфликта, мы нормально общались. У меня была своя зона ответственности, у гендиректора – своя. Он принял такое решение. Формулировка… Все ведь определяет результат. Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь. Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение. Это реакция на домашнюю серию, – сказал Тамбиев .