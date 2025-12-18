  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Реакция на домашнюю серию поражений – гендиректор решил, что не справляюсь, наверное. Отстранения не ожидал, честно»
0

Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Реакция на домашнюю серию поражений – гендиректор решил, что не справляюсь, наверное. Отстранения не ожидал, честно»

Тамбиев об отставке из «Адмирала»: гендиректор решил, что я не справляюсь.

Леонид Тамбиев признался, что увольнение из «Адмирала» стало для него неожиданностью.

6 декабря Тамбиев был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг с тренером контракт.

– Между вашим отстранением от работы и расторжением контракта с «Адмиралом» прошло больше недели. Что происходило в это время?

– Команда была распущена на три дня, затем два-три дня ушло на утрясание всех нюансов расторжения контракта. Когда все детали были согласованы, мы расстались.

– То есть не было такого, что могли переиграть ситуацию?

– Нет, ничего такого. Все согласно контракту и регламенту КХЛ, по правилам и законам лиги.

– Насколько неожиданным получилось это отстранение? Как понимаю, сразу же после игры с «Локомотивом» все произошло.

– Да, сразу после матча, в раздевалке. Зашел Алексей Андреевич Ан (генеральный директор «Адмирала» – Спортс’‘), все объявил. Честно, я такого не ожидал.

– Покоробила формулировка – «отстранен от работы». Не было ли тут какой-то конфликтной ситуации?

– Да нет, никакого конфликта, мы нормально общались. У меня была своя зона ответственности, у гендиректора – своя. Он принял такое решение. Формулировка… Все ведь определяет результат. Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь. Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение. Это реакция на домашнюю серию, – сказал Тамбиев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoАдмирал
Алексей Ан
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против ЦСКА, «Нефтехимик» сыграет с «Авангардом», СКА – «Ак Барс»
сегодня, 05:10
Кравец и Галлан будут тренерами команды World Stars на Матче звезд КХЛ
54 минуты назад
Якубов вошел в тренерский штаб «Динамо»
сегодня, 09:44
Фетисов о Ротенберге во главе сборной после допуска: «Не хочу заниматься догадками – может, нас еще 3 года не вернут. Ни одну игру «России 25» не смотрел, соперники неинтересны»
сегодня, 09:28
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00
сегодня, 08:13
НХЛ. «Вегас» проиграл «Нью-Джерси» по буллитам, «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» уступил «Каролине»
сегодня, 06:05
⚡️ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 06:00Реклама
Никишин набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Нэшвилла». У защитника «Каролины» 13 очков в 32 играх сезона НХЛ
сегодня, 04:55
Кочетков отразил 25 из 26 бросков и стал второй звездой матча с «Нэшвиллом». Вратарь «Каролины» пытался забить в пустые ворота в 3-м периоде
сегодня, 04:25Видео
Тарасов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом». Вратарь «Флориды» отразил 27 из 29 бросков и выиграл 4-ю игру в сезоне
сегодня, 04:20
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о первой шайбе Кузнецова за «Металлург»: «Сейчас критики будет меньше, думаю. Евгению было тяжело войти в ритм без предсезонки – к плей-офф форму наберет»
18 минут назад
Фоерстер пропустит 5 месяцев из-за травмы руки. Форвард «Филадельфии» перенес операцию
33 минуты назад
Тэйвс провел 1100-й матч в НХЛ
сегодня, 09:11
Ткачев о шансах сыграть в НХЛ: «Вряд ли, поздно уже ехать. Вопрос возникал – решил остаться, как видите»
сегодня, 08:54
Дорофеев забил 14-й гол в сезоне – перевел матч с «Нью-Джерси» в овертайм на 56-й минуте. Форвард «Вегаса» набрал 22 очка в 32 играх чемпионата НХЛ
сегодня, 06:15Видео
«Каролина» выиграла 5-й матч подряд и лидирует в таблице Востока, опережая «Айлендерс» и «Детройт» на 5 очков
сегодня, 05:30
Сергачев против «Детройта»: 19-я передача в сезоне, «+2», 4 хита и 22:32 на льду. Защитник «Юты» сыграл 3:52 в большинстве и 4:31 – в меньшинстве
сегодня, 05:30
Свечников сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» при 17:31 на льду. Форвард «Каролины» набрал 20 очков в 33 играх сезона НХЛ
сегодня, 04:45
Самсонова заменили в перерыве после 4-х пропущенных в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру
вчера, 21:08
Михайлов об 1:6 с «Металлургом»: «У «Сочи» ничего не получилось, наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Против таких команд нельзя допускать отсебятины»
вчера, 20:17