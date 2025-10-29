  • Спортс
Плющев о кокаине у Ивана Морозова: «Бомжа из него делать не стоит. Нельзя ставить крест, каждый имеет шанс реабилитироваться»

Владимир Плющев оценил допинговое дело Ивана Морозова.

В середине сентября 25-летний форвард «Спартака» был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.

Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось, что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.

«Неважно, каким будет итоговое решение – в таком возрасте жизнь точно не заканчивается. Если у него будут силы переварить в себе все это дело: шутки, личные вещи, те же дисквалификации – тогда у него есть возможность вернуться к любимому делу и нормальному образу жизни.

Нельзя ставить крест на игроке. Считаю, что каждый имеет шанс реабилитироваться за свои плохие поступки.

Явно не стоит делать из него бомжа. Люди ошибаются, но главное, что потом. У нас уже были ситуации, да и в НХЛ не редкость игроки, увлеченные к наркотикам, но они реабилитировались», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Губерниев о возвращении Ивана Морозова: «Он наркоман, раз принимал кокаин. Как пройдет лечение и выйдет чистым и шелковистым, можно будет куда-нибудь трудоустроиться»

