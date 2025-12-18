«Металлург» показал форму к 70-летию клуба: «Свитер отсылает к форме 1962 года – первого на легендарном стадионе «Малютка». Каджая деталь пропитана духом эпохи»
«Металлург» показал форму к 70-летнему юбилею клуба.
Фотосессия для презентации ретро-коплекта прошла на Магнитогорском металлургическом комбинате.
«Свитер отсылает к форме 1962 года – первого на легендарном стадионе «Малютка». Каждая деталь комплекта пропитана духом эпохи – полосы, номера, буквы и логотипы спонсоров сделаны из фетра. По особой технологии выполнен шильд КХЛ, который стал кожаным.
В съемке приняли участие легенды клуба разных поколений: Виктор Сухов, Андрей Разин, Сергей Мозякин, Егор Яковлев и Илья Набоков. Каждый олицетворяет победы традиции – шесть чемпионств страны, три Кубка Гагарина, два чемпионства Евролиги, Суперкубок Европы, Кубок европейских чемпионов и Кубок Шпенглера», – говорится в сообщении «Металлурга».
«Металлург» сыграет в новой форме 29 декабря в домашнем матче с «Трактором».
Фото: t.me/metallurgmgn