«Металлург» показал форму к 70-летию клуба: «Свитер отсылает к форме 1962 года – первого на легендарном стадионе «Малютка». Каджая деталь пропитана духом эпохи»

«Металлург» показал форму к 70-летию клуба.

Фотосессия для презентации ретро-коплекта прошла на Магнитогорском металлургическом комбинате.

«Свитер отсылает к форме 1962 года – первого на легендарном стадионе «Малютка». Каждая деталь комплекта пропитана духом эпохи – полосы, номера, буквы и логотипы спонсоров сделаны из фетра. По особой технологии выполнен шильд КХЛ , который стал кожаным.

В съемке приняли участие легенды клуба разных поколений: Виктор Сухов, Андрей Разин , Сергей Мозякин , Егор Яковлев и Илья Набоков . Каждый олицетворяет победы традиции – шесть чемпионств страны, три Кубка Гагарина, два чемпионства Евролиги, Суперкубок Европы, Кубок европейских чемпионов и Кубок Шпенглера», – говорится в сообщении «Металлурга ».

«Металлург» сыграет в новой форме 29 декабря в домашнем матче с «Трактором».

Фото: t.me/metallurgmgn