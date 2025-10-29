Быков о кокаине у Ивана Морозова: «Нужно наказывать, но не ломать карьеру молодому парню. Мы не прячемся, мы за чистый спорт. Как бы мир к нам не относился, делаем свое дело»

Вячеслав Быков высказался о кокаине у Ивана Морозова.

В середине сентября 25-летний форвард «Спартака » был временно отстранен из-за положительной пробы, в которой обнаружили следы кокаина.

Вчера Морозов выступил с признательным заявлением. Сообщалось , что его допустят к участию в матчах FONBET КХЛ в ноябре.

– Публичное признание – сильный шаг. Это говорит о том, что он осознал свою вину. Безусловно, за такое нужно наказывать, но, с другой стороны, нужно деликатно отнестись и не сломать карьеру молодому парню. Дать ему шанс.

На мой взгляд, из этой ситуации следует извлечь что-то хорошее. Например, использовать ее, чтоб объяснить подрастающему поколению, насколько опасен допинг и к чему это может привести.

– Как бы вы себя повели, случись подобное в вашей к команде?

– Тут надо понимать, молодой ли это игрок или уже опытный. Плюс, какую роль он играет в команде. Отсюда и надо строить разговор. Если это молодой парень, то тут, конечно, надо проводить беседу, работать, а если это опытный игрок с определенным бэкграундом, то тут совсем другие меры.

– История с Морозовым – удар по нашему хоккею?

– С одной стороны, да, с другой – мы не прячемся, мы за чистый вид спорта. Как бы к нам не относился весь мир, мы делаем свое дело, – сказал бывший главный тренер сборной России.