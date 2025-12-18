  • Спортс
Юрзинов о КПК: «Переполненные трибуны, восторженные болельщики, яркая игра, а в интернете – сплошное «бу-бу-бу». Провокации, не имеющие отношения к хоккею»

Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Юрзинов не понимает критики Кубка Первого канала.

Сборная «Россия 25» выиграла турнир, обыграв команды Казахстана (9:0) и Беларуси (3:1).

– Владимир Владимирович, турнир в Новосибирске завершился в воскресенье, а вы согласились подвести его итоги только сегодня. Почему?

– С интересом следил за реакцией на ТВ, в прессе, в интернете, за комментариями наших экспертов. Собирал информацию. Было много, на мой взгляд, точных отзывов, но некоторые не вызвали у меня понимания.

– Какие?

– Не считаю себя, мягко говоря, специалистом по интернету, но там столько провокаций, которые не имеют никакого отношения к хоккею. Смотрел матчи в Новосибирске – переполненные трибуны, восторженные болельщики, яркий хоккей во всех расстановках – «пять на пять», «три на три», конкурсы, буллиты и так далее. Все счастливы – праздник хоккея!

А в интернете – сплошное «бу-бу-бу». Кто там собран? Что за публика? Имеет ли она отношение к хоккею, национальной сборной и нашей стране?

– Вам понравился турнир?

– Считаю, что штаб сборной «Россия 25» и ФХР выполнили свою работу на высшем уровне. Ну а об уровне организации говорил еще две недели назад, в нем не сомневался.

Как и в выборе города. Идея вывезти декабрьский турнир, условно говоря, в глубинку, в исторические хоккейные города – на пять с плюсом. Надо ее продолжать – в обязательном порядке. И усиливать представительством сборных – Молодежной лиги, Всероссийской, Студенческой и так далее.

Знаю, что некоторым нашим ветеранам не совсем нравится формат «три на три». Но в Новосибирске матчи прошли «на ура», такая расстановка гарантирует особую зрелищность и полезна в тренировочной работе. Мы, кстати, во времена СССР в том или ином виде ее применяли, – сказал Юрзинов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Russia-Hockey.ru
сборная России U25
интернет
logoВладимир Юрзинов
logoКубок Первого канала
logoФХР
